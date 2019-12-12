ИА «Ореанда-Новости». СКР проведёт проверку по факту смерти журналиста газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова, пишет «МК».



По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.



Сообщается, что Виноградова 9 декабря выписали из больницы после операции. На следующий день у него открылось кровотечение. Приехавшая скорая наложила ему повязку, однако ждать пока остановиться кровь медики не стали. В результате журналист умер 12 декабря в возрасте 43 лет.