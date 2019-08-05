05.08.2019, 17:15
СКР объявил в розыск одного из участников митинга 27 июля в Москве
ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет сообщил, что объявил в розыск Сергея Фомина, которого подозревают в массовых беспорядках во время митинга 27 июля в Москве, пишет «МК».
Отмечается, что Фомин сейчас скрывается.
Напомним, что по делу о массовых беспорядках 27 июля 2019 года в центре Москвы арестовано уже девять человек. В частности арестовали студента ВШЭ Егора Жукова – он выдвигался на выборы в Мосгордуму, однако в регистрации ему отказали. Его также подозревают в массовых беспорядках на акции протеста.
Отмечается, что Фомин сейчас скрывается.
Напомним, что по делу о массовых беспорядках 27 июля 2019 года в центре Москвы арестовано уже девять человек. В частности арестовали студента ВШЭ Егора Жукова – он выдвигался на выборы в Мосгордуму, однако в регистрации ему отказали. Его также подозревают в массовых беспорядках на акции протеста.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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