Отмечается, что Фомин сейчас скрывается.Напомним, что по делу о массовых беспорядках 27 июля 2019 года в центре Москвы арестовано уже девять человек. В частности арестовали студента ВШЭ Егора Жукова – он выдвигался на выборы в Мосгордуму, однако в регистрации ему отказали. Его также подозревают в массовых беспорядках на акции протеста.