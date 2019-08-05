ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет сообщил, что объявил в розыск Сергея Фомина, которого подозревают в массовых беспорядках во время митинга 27 июля в Москве, пишет «МК».

Отмечается, что Фомин сейчас скрывается.

Напомним, что по делу о массовых беспорядках 27 июля 2019 года в центре Москвы арестовано уже девять человек. В частности арестовали студента ВШЭ Егора Жукова – он выдвигался на выборы в Мосгордуму, однако в регистрации ему отказали. Его также подозревают в массовых беспорядках на акции протеста.