ИА «Ореанда-Новости». Глава СКР Александр Бастрыкин выступил с инициативой закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания, пишет РИА Новости.



По его словам, такая мера может быть эффективной в борьбе с коррупцией.



Бастрыкин отметил, что в прошлом году следователи направили в суды свыше 8 тысяч дел о коррупции. К уголовной ответственности за такие преступления привлекли 479 человек, обладающих особым статусом.



Вчера президент России Владимир Путин внёс в Думу поправки в Основной закон на 24 страницах.