ИА «Ореанда-Новости». СК сообщил, что в России появился новый вид телефонного мошенничества, пишет RT.



Злоумышленники звонят и представляются следователями или работниками других госструктур. Они просят человека перевести деньги для будущего возмещения морального ущерба по делам об обороте фальсифицированных биологических добавок.



При этом они утверждают, что гражданин является потерпевшим по делу, якобы возбуждённым по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств.