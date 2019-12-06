ИА «Ореанда-Новости». СКР прекратил уголовное преследование фигуранта «московского дела» Сергея Фомина, пишет «Коммерсант».



Фомина обвиняли в участии в «массовых беспорядках» на несанкционированном митинге, который 27 июля прошёл в столице.



В СКР заявили, что прекратить дело было решено после объективной правовой оценки всех материалов дела, включая показания свидетелей и видеозаписи камер. Фомину отменили домашний арест. Адвокат Алексей Веселов сообщил, что Фомин может подать в будущем году иск в ЕСПЧ.



Напомним, 27 июля в Москве прошла акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Тогда было задержано более тысячи человек.