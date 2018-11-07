ИА «Ореанда-Новости». Скандально прославившуюся чиновницу из Свердловской области Ольгу Глацких проверит Следственный комитет России. Доследственная проверка началась после поступления информации о возможном нецелевом расходовании бюджетных денег, допущенном департаментом молодежной политики региона. Сейчас она в отпуске на Сейшелах.

Напомним, чиновницу временно отстранили от должности директора департамента молодёжной политики после её резонансного высказывания молодёжи от том, что государство им ничего не должно и «государство не просило их рожать». Решение о временном отстранении подписал губернатор региона Евгений Куйвашев 6 ноября. Отстранение действует на время, пока проверяется её высказывание: были ли эти слова ошибкой или оговоркой, или же продуманной позицией чиновницы.

Однако накануне в СМИ появилась информации о том, что чиновница допустила нецелевое расходование бюджетных средств департамент. В связи с этим СКР организовал доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.

СМИ сообщили, что департамент получил в 2018 году 131 млн рублей на проекты поддержки талантливой молодежи. Эти деньги должны были быть направлены на четыре смены по обучению 800 подростков. Как минимум три смены проходили в бизнес-отеле «Панорама» в центре Екатеринбурга, который аффилирован с одним из депутатов Законодательного собрания региона, пересказали в пресс-службе СКР сказанную в публикации информацию.

При этом авторы публикации ставят вопросы, почему молодёжные мероприятия проходили не на природе или в пионерских лагерях, «а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм», пишут в ведомстве.

Следователи также выяснят, почему и другие мероприятия департамента проходили в этом отеле, например, в прошлом году там провели четыре совещания с представителями муниципалитетов, а также семинар по взаимодействию с рабочей молодежью.

СКР установит «правомерность и эффективность использования бюджетных средств, выделявшихся на реализацию программ».

Портал 66.ru пишет, что упомянутый выше отель принадлежит депутату Александру Серебренникову. И сейчас он сопровождает Глацких в отпуске на Сейшелах. Её отпуск закончится 16 ноября.