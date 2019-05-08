08.05.2019, 16:02
СКР проверит информацию о детях из Батайска, годами не выходящих из дома
ИА «Ореанда-Новости». Правоохранительные органы проведут проверку сообщений СМИ о двух девочках из Батайска, которые якобы восемь лет не покидали дом и не получали медпомощь, пишет "Интерфакс".
Как пишут СМИ, дети жили с глухонемыми бабушкой, дедушкой и пьющей матерью. Девочки якобы за восемь лет ни разу не посещали поликлинику и не общались с другими детьми. Кроме того, у девочек даже нет свидетельств о рождении. Возраст девочек не сообщается.
Сейчас следователи проверяют эту информацию. Если она подтвердится, правоохранители дадут правовую оценку действиям матери и органов опеки.
Как пишут СМИ, дети жили с глухонемыми бабушкой, дедушкой и пьющей матерью. Девочки якобы за восемь лет ни разу не посещали поликлинику и не общались с другими детьми. Кроме того, у девочек даже нет свидетельств о рождении. Возраст девочек не сообщается.
Сейчас следователи проверяют эту информацию. Если она подтвердится, правоохранители дадут правовую оценку действиям матери и органов опеки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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