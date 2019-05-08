Как пишут СМИ, дети жили с глухонемыми бабушкой, дедушкой и пьющей матерью. Девочки якобы за восемь лет ни разу не посещали поликлинику и не общались с другими детьми. Кроме того, у девочек даже нет свидетельств о рождении. Возраст девочек не сообщается.Сейчас следователи проверяют эту информацию. Если она подтвердится, правоохранители дадут правовую оценку действиям матери и органов опеки.