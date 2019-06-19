ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет по Воронежской области проверит информацию о плохой воде, на качество которой пожаловались президенту местные жители.



Жители села Новая Усмань обратились на прямую линия с Владимиром Путиным с жалобой на некачественную воду. Они заявили, что у них по трубам течет техническая вода с желтым осадком и неприятным запахом.



При этом граждане отметили, что решить проблему не могут уже четыре года. В сообщении СК говорится, что уже взяты пробы воды, будут назначены нужные экспертизы.