ИА «Ореанда-Новости». Правоохранители проводят проверку по жалобе сенатора от Курской области Александра Михайлова на снявшего на него пародию юмориста Антона Сасина, пишет РИА Новости.



Юморист рассказал, что его уже несколько раз вызывали в СКР по заявлению Михайлова. Сасин уверен, что на него хотят завести уголовное дело. Юморист отметил, что Михайлов обиделся на один из выпусков его блога, в котором была пародия на него. В выпуске некто с голосом Михайлова и его манерой речи путешествует по Москве, снимая происходящее на камеру и комментируя происходящее.



В СКР подтвердили, что проводится проверка, другие подробности инцидента не сообщаются.