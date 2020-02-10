ИА «Ореанда-Новости». Следователи в Москве проведут доследственную проверку сообщений в СМИ о том, что в приёмная мать избила ремнём ребёнка ха ошибки в прописях, пишет РИА Новости.



По некоторым данным, женщина избила семилетнего ребёнка кожаным ремнём. У него не получалось писать в прописях, а это вывело мать из себя.



В итоге ребёнка доставили в больницу с множественными ушибами на лице и спине.