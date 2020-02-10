10.02.2020, 18:50
СКР проверит сообщения об избиении москвичкой приёмного ребёнка
ИА «Ореанда-Новости». Следователи в Москве проведут доследственную проверку сообщений в СМИ о том, что в приёмная мать избила ремнём ребёнка ха ошибки в прописях, пишет РИА Новости.
По некоторым данным, женщина избила семилетнего ребёнка кожаным ремнём. У него не получалось писать в прописях, а это вывело мать из себя.
В итоге ребёнка доставили в больницу с множественными ушибами на лице и спине.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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