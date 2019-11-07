ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники СКР задержали министра строительства Ставрополья Алексея Когарлыцкого по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет RT.



Следствие полагает, что с декабря 2017 года по март прошлого года он подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта.



Речь идёт об оплате «вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был проведён, а стоимость материалов была существенно завышена». Следствие утверждает, что министр своими действиями нанёс ущерб на сумму около 14 миллионов рублей.