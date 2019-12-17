ИА «Ореанда-Новости». СКР в Ленинградской области возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия после того, как в доме многодетного отца был найден оружейный склад, пишет «Интерфакс».



Так, во время обыска оперативники нашли автоматы, пистолеты, боеприпасы. Оружие отправлено на экспертизу.



Сообщается также, что на хозяина дома завели ещё одно уголовное дело – его подозревают в насилии над дочерью, которой сейчас 13 лет. В СКР уточняют, что в семье воспитываются шестеро детей.