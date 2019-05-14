Дело возбуждено по статье 357 УК РФ (геноцид). В СКР заявили, что в службу безопасности входили 33 карателя-латыша.Отмечается, что они и другие участники пытали и убивали мирных жителей. Так, согласно имеющимся данным, на месте деревни Жестяная Горка были расстреляны более 2,6 тысяч человек. Большинство из них — русские, а также евреи и цыгане.