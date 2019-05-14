14.05.2019, 16:33
СКР возбудил дело против латышей, которые служили нацистам во время войны
ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участников уроженцев Латвии, которые служили в немецкой службе безопасности во время оккупации республики во время войны.
Дело возбуждено по статье 357 УК РФ (геноцид). В СКР заявили, что в службу безопасности входили 33 карателя-латыша.
Отмечается, что они и другие участники пытали и убивали мирных жителей. Так, согласно имеющимся данным, на месте деревни Жестяная Горка были расстреляны более 2,6 тысяч человек. Большинство из них — русские, а также евреи и цыгане.
Дело возбуждено по статье 357 УК РФ (геноцид). В СКР заявили, что в службу безопасности входили 33 карателя-латыша.
Отмечается, что они и другие участники пытали и убивали мирных жителей. Так, согласно имеющимся данным, на месте деревни Жестяная Горка были расстреляны более 2,6 тысяч человек. Большинство из них — русские, а также евреи и цыгане.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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