ИА «Ореанда-Новости». Сегодня ночью на Курском вокзале в Москве убили мужчину. СКР возбудил уголовное дело.



Сообщается, что ночью на привокзальной площади произошла ссора, которая повлекла за собой драку. Один из участников драки ножом ранил мужчину, который от ранений скончался.



В СКР добавили, что 39-летний подозреваемый задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.