30.05.2019, 15:58
СКР задержал двух своих сотрудников за взятку
ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет сообщил о задержании главы московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и его подчинённого.
Сотрудников СКР задержали по подозрению в получении взятки в размере 1 миллиона рублей. Следствие считает, что задержанные были в сговоре с адвокатом из адвокатской палаты Крыма. За эти деньги они пообещали вернуть изъятые при обыске документы и вещи.
Работники СКР были задержаны при участии сотрудников ФСБ.
Сотрудников СКР задержали по подозрению в получении взятки в размере 1 миллиона рублей. Следствие считает, что задержанные были в сговоре с адвокатом из адвокатской палаты Крыма. За эти деньги они пообещали вернуть изъятые при обыске документы и вещи.
Работники СКР были задержаны при участии сотрудников ФСБ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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