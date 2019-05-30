Сотрудников СКР задержали по подозрению в получении взятки в размере 1 миллиона рублей. Следствие считает, что задержанные были в сговоре с адвокатом из адвокатской палаты Крыма. За эти деньги они пообещали вернуть изъятые при обыске документы и вещи.Работники СКР были задержаны при участии сотрудников ФСБ.