ИА «Ореанда-Новости». СКР возбудил уголовное дело о взятке против бывшего помощника заместителя председателя правительства РФ Анастасии Алексеевой, пишет «Интерфакс».



Следствие полагает, что Алексеева, будучи в должности помощника зампреда правительства России, получила взятку в размере 4 миллионов рублей.



Взятка, утверждает следствие, представляла собой билеты и путевки на отдых: на новогодние каникулы 2016 года в Пхукет (Таиланд) 2 млн рублей и на майские каникулы того же года в Доминикану - также 2 млн рублей. За что именно полагалась взятка следствие не уточняет.



Ранее стало известно, что посредником в этом факте коррупции является гражданин США Джин Спектор, которого суд уже поместил под арест.