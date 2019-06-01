01.06.2019, 15:59
СКР завёл уголовное дело после взрыва на заводе в Дзержинске
ИА «Ореанда-Новости». По факту взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске в Нижегородской области возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.
Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).
На место взрыва уже выехали следователи и криминалисты.
Напомним, взрыв на заводе произошёл сегодня утром. На данный момент известно о 38 пострадавших, среди которых четверо в тяжёлом состоянии.
Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).
На место взрыва уже выехали следователи и криминалисты.
Напомним, взрыв на заводе произошёл сегодня утром. На данный момент известно о 38 пострадавших, среди которых четверо в тяжёлом состоянии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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