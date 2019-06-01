Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).На место взрыва уже выехали следователи и криминалисты.Напомним, взрыв на заводе произошёл сегодня утром. На данный момент известно о 38 пострадавших, среди которых четверо в тяжёлом состоянии.