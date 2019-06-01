ИА «Ореанда-Новости». По факту взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске в Нижегородской области возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

На место взрыва уже выехали следователи и криминалисты.

Напомним, взрыв на заводе произошёл сегодня утром. На данный момент известно о 38 пострадавших, среди которых четверо в тяжёлом состоянии.