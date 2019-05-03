ИА «Ореанда-Новости» Из Таиланда экстрадирован в Россию Станислав Жеман, который был задержан в Паттайе 30 апреля. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В России задержанный обвиняется в ограблении квартиры знакомой в Красноярске. Он избил хозяйку жилища и похитил ценные вещи, затем подозреваемый покинул Россию. Жеман был объявлен в международный розыск в марте 2017 года.

30 апреля по запросу российского национального Центрального бюро Интерпола россиянин был задержан в курортном городе Таиланда.