ИА «Ореанда-Новости» 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирает от причин, связанных с употреблением алкоголя. Такие данные привела министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире «Вести ФМ».

«Семьдесят процентов — это алкоголь — ассоциированная смертность, причём не только острая, ...но и накопительная алкогольная смертность: циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь», - заявила Скворцова.

Однако она отметила, что этот показатель снизился из-за того, что на рынке алкогольной продукции стало меньше суррогата.

На сегодняшний день, на 100 тысяч человек населения приходится 735 случаев смертности мужчин, что в три раза выше показателя «женской» смертности (230 случаев на 100 тысяч населения).

Напомним, что Минздрав намерен к 2024 году снизить потребление алкоголя в России на 10%. Россияне за год в среднем выпивают 6,6 литров алкоголя на человека. Отмечается, что это положительная динамика, так как ещё 9 лет назад, в 2010 году, в России на душу населения выпивалось 8.9 литров алкоголя.

В сентябре прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, в котором приводятся данные о том, что 5,3% всех смертей в мире связаны с употреблением алкоголя. То есть, примерно каждая 20 смерть происходит из-за алкоголя.

Ежегодно из-за последствий употребления крепких напитков умирает три миллиона человек, это больше, чем все случаи смерти от СПИДа, туберкулёза, домашнего насилия вместе взятые. С 2012 года статистика практически неизменна.

Кроме того, по данным ВОЗ, большинство алкоголиков – мужчины, так как из 237 миллионов человек, страдающих от алкоголизма, всего 46 миллионов - женщины.

Алкоголь становится причиной таких заболеваний, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, инфекционные заболевания, диабет и другие желудочно-кишечные расстройства. Кроме того алкогольное опьянение приводит к дорожно-транспортным происшествиям, актам насилия и самоубийства.