ИА «Ореанда-Новости». Министр здравоохранения России назвала российскую модель системы здравоохранения эталонной.

Российская модель является одной из эталонных в мире, заявила Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что ни в одной стране врач бесплатно не приходит к пациенту на дом в случае болезни. О системе здравоохранения России министр высказалась на всероссийском конгрессе пациентов.

Скворцова признала, что недостатки у российской модели есть. Они могут начинаться со столов чиновников и заканчиваться на конкретных местах. Это происходит из-за того, что система огромная. В неё входят 75 тысяч объектов и 2,5 миллиона человек, трудящихся в этой сфере.

Она также добавила, что МРТ и КТ в России не заставляют пациентов долго ждать.