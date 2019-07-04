ИА «Ореанда-Новости» Министр здравоохранения Вероника Скворцова направило в правительство России письмо, в котором просит не приобретать для нужд Федерального медико-биологического агентства российский самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). В обращении указывается, что Falcon 7X производства Франции способен лучше справиться с задачами, стоящими перед санитарной авиацией.

В качестве причин такого выбора указываются стоимость лайнеров и их характеристики. Приобретение SSJ-100 обойдётся в 5,425 миллиарда рублей, в то время как французский самолёт значительно дешевле: его стоимость составляет 4,166 миллиарда. Кроме того, последний можно использовать для дальних перелётов, например без посадки доставить пациента из какого-либо из дальневосточных регионов в Европейскую часть России. У Falcon 7X к тому же малый разбег перед взлётом, он не нуждается в длинной взлётно-посадочной полосе.