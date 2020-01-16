ИА «Ореанда-Новости». Вероника Скворцова рассказала об электронных медицинских картах, которые должны появиться в течение двух лет.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Вероника Скворцова выступила на пленарном заседании XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва». Во время своего выступления она заявила, что к концу 2022 года все регионы закончат работу над единым цифровым пространством в сфере здравоохранения.

Граждане получат доступ к своей собственной электронной медицинской карте, а также к ежедневному дневнику. В нём россияне смогут фиксировать информацию о своём самочувствии и состоянии здоровья с помощью различных гаджетов, например часов, микрочипов или псевдотатуировок.