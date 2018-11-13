В сообщении Следственного комитета сказано, чтоОтмечается, что после допроса вдове артиста и её адвокату представят для ознакомления материалы уголовного дела.Талькова в октябре 1991 года убили выстрелом в сердце за кулисами спорткомплекса «Юбилейный». Сначала следствие подозревало охранника певицы Азизы Игоря Малахова, однако позже выяснилось, что он невиновен. Очевидцы сообщали тогда, что убийство произошло возле гримёрки музыканта перед его выходом на сцену. Талькова, по словам участников тех событий, застрели во время потасовки Шляфмана и Малахова.В апреле 1992 года бывший Генпрокурор России Валентин Степанков сообщил, что убийцу нашли. По заявлению Генпрокуратуры, им оказался администратор Талькова Валерий Шляфман. Он в том же 1992 году переехал жить в Израиль. Из-за этого уголовное дело было приостановлено. В 1993 году Генпрокуратура России обратилась за помощью в Министерству юстиции Израиля, ведомство согласилось, но никаких конкретных действий не предприняло. Шляфмана даже не допросили. Сначала ему вменяли ст. 106 УК РСФСР (убийство по неосторожности), но сейчас состав преступление переквалифицировали. Теперь следователи обвиняют Шляфмана в умышленном убийстве при при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.