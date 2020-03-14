ИА «Ореанда-Новости» . Специалисты правоохранительных органов Ингушетии возбудили уголовные дела по факту перестрелки в населённом пункте Назрановского района и ранения полицейских. Об этом сообщает региональный СК.

Ранее появилась информация о конфликте в селе Экажево, который привёл к перестрелке. Один 55-летний человек был смертельно ранен и скончался на месте, ещё одного похитили злоумышленники, которые приехали к месту происшествия на автомобилях «Лада Гранта» и «Hyundai Solaris». Кроме того, двое полицейских, прибывших на место происшествия, получили пулевые ранения, пытаясь успокоить участников потасовки. В тяжёлом состоянии они были госпитализированы в медицинское учреждение.

Следователи возбудили уголовные дело за убийство и применения насилия к сотрудникам правоохранительного органа. Ответственность за данные преступления предусматривает до 15 лет тюремного заключения.