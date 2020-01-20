Артемом Кротовым, возглавляющим управление криминалистики регионального главка СК, заявлено журналистам, что следователи из Красноярского края для того, чтобы раскрыть особо сложные преступления прибегают к помощи экстрасенсов. Также он рассказал об использовании следователями снимков со спутников.Кротов заявил, что следователи прибегают к нетрадиционным методам раскрытия преступлений, когда уже нет возможности раскрыть их методами традиционными. По его словам, для раскрытия преступлений хороши все инструменты. Он также сказал, чтоОн добавил, что в центральном аппарате взаимодействуют с институтом прикладной психологии.По данным ведомства, в Красноярском крае сократилось в 2019 году количество изнасилований на 46 процентов, убийств - на 15 процентов. При этом раскрываемость изнасилований составляет 100 процентов, убийств - 91 процент.