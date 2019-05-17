17.05.2019, 22:36
Следователи нашли родственников оставленной в московской поликлинике девочки
ИА «Ореанда-Новости». Правоохранительные органы нашли родственников девочки, которую оставили в поликлинике в Москве, сообщает «Интерфакс».
Сейчас следователи их допрашивают. Источник сообщил, что наши бабушек, они проходят по делу как свидетели.
В четверг женщина привела девочку в одну из московских поликлиник. Женщина была в маске, она оставила ребёнка и ушла. Сейчас девочка находится в больнице, с ней ведут работу психологи.
Сейчас следователи их допрашивают. Источник сообщил, что наши бабушек, они проходят по делу как свидетели.
В четверг женщина привела девочку в одну из московских поликлиник. Женщина была в маске, она оставила ребёнка и ушла. Сейчас девочка находится в больнице, с ней ведут работу психологи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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