Сейчас следователи их допрашивают. Источник сообщил, что наши бабушек, они проходят по делу как свидетели.В четверг женщина привела девочку в одну из московских поликлиник. Женщина была в маске, она оставила ребёнка и ушла. Сейчас девочка находится в больнице, с ней ведут работу психологи.









