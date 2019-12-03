03.12.2019, 09:45
Следователи назвали виновного в крушении SSJ-100 в Шереметьево
ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет назвал виновного в крушении SSJ-100 в Шереметьево, сообщает издательство «Лента.RU».
Инцидент произошёл 5 мая 2019 года. Следственный комитет РФ установил, что в крушении самолёта виновен командир SSJ-100 Денис Евдокимов. По мнению следователей, командир самолёта допустил нарушения правил управления при посадке SSJ-100. В результате чего погибло 41 человек, включая 1 члена экипажа, 10 пассажиров пострадали.
Дениса Евдокимова привлекут у ответственности по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России. Ему грозить до 7 лет лишения свободы или до 5 лет принудительных работ. Адвокаты пилота самолёта уже ознакомились с материалами дела.
Инцидент произошёл 5 мая 2019 года. Следственный комитет РФ установил, что в крушении самолёта виновен командир SSJ-100 Денис Евдокимов. По мнению следователей, командир самолёта допустил нарушения правил управления при посадке SSJ-100. В результате чего погибло 41 человек, включая 1 члена экипажа, 10 пассажиров пострадали.
Дениса Евдокимова привлекут у ответственности по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России. Ему грозить до 7 лет лишения свободы или до 5 лет принудительных работ. Адвокаты пилота самолёта уже ознакомились с материалами дела.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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