Инцидент произошёл 5 мая 2019 года.По мнению следователей, командир самолёта допустил нарушения правил управления при посадке SSJ-100. В результате чего погибло 41 человек, включая 1 члена экипажа, 10 пассажиров пострадали.. Ему грозить до 7 лет лишения свободы или до 5 лет принудительных работ. Адвокаты пилота самолёта уже ознакомились с материалами дела.