31.10.2019, 19:20
Следователи заявили, что убивший ребёнка в Нарьян-Маре был неадекватен
ИА «Ореанда-Новости». СКР допрашивает задержанного мужчину, которого подозревают в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара, пишет «Интерфакс».
Источник издания рассказал, что мужчина объяснил своё преступление тем, что у него «поехала крыша».
Отмечается, что на фоне алкогольного опьянения у мужчины развилось что-то вроде «белой горячки». Сейчас правоохранители проверяют, состоит ли он на учёте в психдиспансере.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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