ИА «Ореанда-Новости». СКР допрашивает задержанного мужчину, которого подозревают в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара, пишет «Интерфакс».



Источник издания рассказал, что мужчина объяснил своё преступление тем, что у него «поехала крыша».



Отмечается, что на фоне алкогольного опьянения у мужчины развилось что-то вроде «белой горячки». Сейчас правоохранители проверяют, состоит ли он на учёте в психдиспансере.