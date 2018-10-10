ИА «Ореанда-Новости». Адвокат Умалат Сайгитов, который защищает интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил, что следственные действия с его подзащитным запланированы на четверг, 11 октября.





В пресс-службе Главного управления Министерства иностранных дел по Москве отметили, что в настоящее время решается вопрос об объявлении Александра Кокорина в федеральный розыск, так как он не прибыл в столичную полицию на допрос к назначенному сроку. Футболист должен был явиться на допрос сегодня, 10 октября, в 18:00 по московскому времени.





Правоохранительными службами было возбуждено уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по статье “Хулиганство” по факту нападения на чиновника Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в кафе, которое расположено на Большой Никитской улице.





Ранее сообщалось, что игрок “Краснодара” Павел Мамаев явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи.





Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, первый конфликт, в котором могли быть замешаны Александр Кокоркин и Павел Мамаев, произошёл утром восьмого числа текущего месяца - двое мужчин избили водителя автомобиля Mercedes рядом с гостиницей “Пекин”. Также злоумышленниками было разбито стекло и повреждена задняя дверь транспортного средства. Отмечается, что владелицей автомобиля является ведущая Первого канала Ольга Ушакова. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Побои”.





После того, как мужчины нанесли телесные повреждения водителю, они переместились в кафе “Кофемания” на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Пак. По предварительной версии, конфликт возник на национальной почве. По данному факту также возбуждено дело о побоях. Потерпевшие и их адвокат Геннадий Удунян обратились к следственным органам с просьбой переквалифицировать действия футболистов на хулиганство по мотивам расовой ненависти.