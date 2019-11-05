В ночь с 4 на 5 ноября в жилом доме села Верхние Татышлы в Республике Башкирия произошёл пожар. В результате чего погибли 29-летняя женщина и двое детей в возрасте 2 года и 8 лет.В настоящее время следственно-оперативной группой, экспертами и дознавателями МЧС проводитсяжилого дома. В связи со смертью 3 людей было возбуждено