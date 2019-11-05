05.11.2019, 13:40
Следственный комитет Башкирии расследует причины пожара,в котором погибли женщина и двое детей
ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет Башкирии расследует причины пожара,в котором погибли женщина и двое несовершеннолетних детей.
В ночь с 4 на 5 ноября в жилом доме села Верхние Татышлы в Республике Башкирия произошёл пожар. В результате чего погибли 29-летняя женщина и двое детей в возрасте 2 года и 8 лет. Трое мужчин с ожогами были госпитализированы.
В настоящее время следственно-оперативной группой, экспертами и дознавателями МЧС проводится расследование причин возгорания жилого дома. В связи со смертью 3 людей было возбуждено уголовное дело по пункту 3 статьи 109 УК РФ.
В ночь с 4 на 5 ноября в жилом доме села Верхние Татышлы в Республике Башкирия произошёл пожар. В результате чего погибли 29-летняя женщина и двое детей в возрасте 2 года и 8 лет. Трое мужчин с ожогами были госпитализированы.
В настоящее время следственно-оперативной группой, экспертами и дознавателями МЧС проводится расследование причин возгорания жилого дома. В связи со смертью 3 людей было возбуждено уголовное дело по пункту 3 статьи 109 УК РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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