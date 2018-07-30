



ИА «Ореанда-Новости» . В понедельник утром произошло чрезвычайное происшествие в городе Сочи Краснодарского края.

В результате возгорания пострадали 11 человек, 8 из них погибли.





По данным информационных агентств, погибшие являлись гражданами стран СНГ, в Сочи они приехали на заработки.





Также сообщается, что среди погибших был ребёнок. Три человека были отправлены в больницу с ожогами разной степени тяжести, в их числе подросток 16 лет.





Известно, что трагедия произошла на месте, прилегающем к территории ОАО «Российские железные дороги». Предварительной версией произошедшего следователи называют возгорание мангала в кафе, находящегося возле временной жилой постройки.



Пресс-служба Северо-Кавказского отделения железной дороги сообщила, что территория под строением не состоит на балансе ОАО «РЖД» и не является частью станции Адлер.





Сотрудники регионального Министерства чрезвычайных ситуаций рассказали, что информация о пожаре поступила в пожарную службу Сочи в 5:40 утра. Бригада пожарных незамедлительно выехала на место происшествия. Потушить возгорание удалось к 7:45 утра.



Специалисты МЧС говорят, что горевшее строение было облицовано легко воспламеняющимся материалом – оно выгорело полностью. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Всего в ликвидации огня приняли участие около 90 человек – 19 единиц техники обеспечивали работу пожарных.





Сейчас сотрудники Следственного комитета Краснодарского края устанавливают окончательные причины происшествия. Вадим Бугаенко, руководитель краевого Следственного управления Следственного комитета, координирует работу своих сотрудников. Разобраться в деле следователям помогают сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Следователи разыскивают хозяина сгоревшей постройки, пытаются выяснить законность возведения временного строения, также назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.



Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».





Власти Краснодарского края сообщили, что пострадавшим в пожаре будет оказана помощь. Также администрация края окажет содействие в размещении родственников жертв и пострадавших в результате ЧП. По поручению властей региональное Министерство здравоохранения организует психологическую помощь пострадавшим и родственникам погибших, если это потребуется.