ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба управления Следственного комитета России по Хакасии сообщила, что по факту нападения главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста Ивана Литомина проводится проверка.

Литомин является корреспондентом программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24». Он предложил Зайцеву вопрос о том, почему пострадавшие от пожаров в 2015 году живут в «нечеловеческих условиях». Вместо ответа чиновник набросился на журналиста и повалил его на пол. При этом заместители главы района пытались закрыть объектив телекамеры.

Поступок Зайцева также будет обсуждён членами комиссии политической партии «Единая Россия» по этике.