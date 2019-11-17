ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте Следственного комитета РФ появилось сообщение о том, что в настоящее время сотрудники ведомства расследуют 12 уголовных дел в связи с хищениями на космодроме Восточный.

Указывается, что в числе прочих следственные действия ведутся в отношении Юрия Волкодава, который ранее занимал пост главы главного военно-строительного управления № 6.

В связи с нарушениями при строительстве космодрома в суд направлены 42 уголовных дела в отношении фактов растраты, мошенничества и злоупотребления полномочиями. В отношении 58 фигурантов уже вынесены приговоры. Осуждены, в частности, бывший глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, главный бухгалтер данной организации Владимир Ашихмин, экс-заместитель начальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаил Гельман, бывший глава ФГУП «Спецстройтехнологии» Александр Никитин (все они получили различные сроки лишения свободы в размере до 11,5 лет).

Ранее генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин распорядился об усилении контроля в отношении строительства «Восточного», в частности в отношении соблюдения графика работ и расходования денег из бюджета. Чиновник в то же время заявил, что в настоящее время нет оснований для беспокойства из-за неэффективного расходования средств.