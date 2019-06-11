ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что сотрудники правоохранительного ведомства приступили к выяснению обстоятельств, которые могут свидетельствовать о причастности к другим преступлениям бывшего главы волгоградского управления СКР Михаила Музраева, арестованного по делу о покушении на главу администрации региона.

Наряду с Музраевым был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков. По информации следователей, в ноябре 2016 года пять злоумышленников проникли на территорию частного дома в Волгограде, где жил губернатор Андрей Бочаров, и попытались совершить поджог. Глава данной преступной группировки криминальный авторитет Евгений Ремезов в 2003 году с выгодой арендовал у города большой участок на рынке и предоставлял его в субаренду. Губернатор собирался добиться возвращения территории в муниципальную собственность. Дело в суде было Ремезовым проиграно, и тогда он распорядился физически устранить Бочарова. В мае преступный лидер был арестован в Москве.

Федеральная служба безопасности располагает информацией о том, что в 2017 году в разных странах были задержаны три из пяти поджигателей. При этом один из них приговорён к тюремному заключению в США за преступление, совершенное в Америке, а двое отбывают сроки в России за нанесение телесных повреждений волгоградскому предпринимателю, что также было сделано по распоряжению Ремезова.