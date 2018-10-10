ИА «Ореанда-Новости». Утром в среду, 10 октября, в подмосковном посёлке Архангельское была застрелена следователь МВД по особо важным делам Евгения Шишкина. Сотрудницу МВД убили на выходе из подъезда дома. Одной из версий убийства сотрудницы полиции считают её профессиональную деятельность. Об этом проинформировала Ольга Врадий, старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Московской области.



Как ранее сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, была убита следователь полиции Евгения Шишкина, находящаяся в звании подполковника и должности – следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Пока нет информации, получала ли сотрудница МВД до убийства угрозы. В пресс-службе областного СК заявили, что « интересах следствия эти вопросы не разглашаются», сообщает РБК.



Известно только то, что около семи утра женщина вышла из подъезда своего дома, где и получила пулю от неизвестного стрелка. Женщина скончалась на месте происшествия от ранения в шею.

По данным источника РИА Новости, стрелял убийца из переделанного пистолета: травматический модернизировали в боевой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). На месте преступления работают следователи и криминалисты.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что следствие рассматривает несколько версий убийства. Одна из них – профессиональная деятельность убитой.

Других версий Ольга Врадий, старший помощник руководителя управления Следственного комитета по области, не назвала. На месте преступления продолжают работать криминалисты.