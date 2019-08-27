ИА «Ореанда-Новости» В мае 2019 года Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области в 1941–1943 годах. В деревне Жестяная Горка и селе Чёрное были эксгумированы около 500 останков жертв злодеяний.

27 августа глава отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Новгородской области Сергей Килессо сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительного ведомства уже установили имена осуществлявших массовые расправы над мирными жителями карателей (все они являлись жителями Латвийской ССР), а также немецких офицеров, которые отдавали при этом приказы.

Килессо сообщил, что «немецкая армия, службы, которые работали, были очень скрупулёзны», каждая расправа документировалась, актировалась, составлялся так называемый расстрельный лист. «Сейчас ведётся работа, чтобы все их поднять, восстановить и ввести в ранг доказательств в конкретном уголовном деле, чтобы опираться на них, доказывая вину конкретных фигурантов», – заключил офицер, отметив, что некоторые подозреваемые могут быть ещё живы.