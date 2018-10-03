ИА «Ореанда-Новости». 2 октября в спортивном зале одной из школ в Дагестане случился взрыв, в результате которого пострадало пять учеников. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сотрудники МЧС говорят, что в учреждении произошла утечка газа.



ЧП в школе произошло в селе Эбдалая Левашинского района. В спортзале, в помещении тренерской комнаты, взорвались напольные электрические весы. Уже чуть позже сотрудники МЧС провели проверку и установили, что взорвались не сами весы, они лишь стали источником взрыва. В помещении произошла утечка газовоздушной смеси, а включение электронных весов дало искру, которой и хватило для провоцирования взрыва.

В результате инцидента пострадало пять учеников школы, все пятеро –подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Их увезли в больницу. В МЧС отметили, что после взрыва – хлопка – последовало возгорание газовоздушной смеси. Поэтому дети получили крайне тяжёлые ожоги – от 60 до 90 процентов тела, уточнили в Министерстве здравоохранения.

По данным Министерства по чрезвычайным происшествиям, утром, 3 октября, должен был состояться консилиум врачей, где специалисты должны оценить возможности и необходимость по воздуху переправить пострадавших в другую больницу. О результатах консилиума пока не сообщалось.

Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в школе привлекались 32 сотрудника МЧС и 10 единиц техники.







Специалисты при осмотре места происшествия выявили, что впритык к зданию спортзала проходит газовая труба, зарегистрировали утечку газа, который просочился в школу. Отмечается, что газ попал в тренерскую комнату через трещины в стенах здания, там накапливался. Достаточно было включить электроприбор, чтобы произошел хлопок и возгорание смеси.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Идут следственные мероприятия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, вычисляются возможные виновные в утечке газа должностные лица, также назначены необходимые судебные экспертизы.