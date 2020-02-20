ИА «Ореанда-Новости». Следственное управление перечислило возможные причины неудачной посадки самолёта Ан-2 в Магадане.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК назвало возможные причины жёсткой посадки самолёта Ан-2, которая произошла в четверг утром в Магадане. Сообщается, что техническая неисправность и нарушения правил пилотирования могли привести к проблемам при взлёте самолёта.

Ранее стало известно о том, что самолёт Ан-2 оторвался от земли на десять метров, однако вскоре прекратил взлёт и совершил жёсткую посадку вблизи взлётной полосы. В результате был разрушен фюзеляж, а также пострадали плоскости крыльев.

Всего на момент взлёта на борту воздушного судна находились 14 человек. Семеро из них пострадали. Сообщается, пять человек были доставлены в больницу с переломами позвоночника. Один из них находится в среднетяжёлом состоянии, жизни остальных ничего не угрожает.