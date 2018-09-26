ИА «Ореанда-Новости». Следствие попросило отпустить из СИЗО обвиняемых в отцеубийстве трёх сестер Хачатурян. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство от следственных органов уже на этой неделе.



27 сентября в 16:00 на заседании в Басманском суде Москвы будет рассмотрено ходатайство об освобождении из СИЗО младшей из сестёр Хачатурян –17-летней Марии. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

В этот же день состоится рассмотрение ходатайств об освобождении двух старших сестер – Крестины и Ангелины, подчеркнула пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Напомним, трёх девушек обвиняют в убийстве отца Михаила Хачатуряна по предварительному сговору. По данным следствия, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Его зарезали три дочери из-за личной неприязни, вину они признали.

Сёстрам Хачатурян (Кристине, Марии и Ангелине) предъявлено обвинение. Суд арестовал их до 28 сентября.

Ранее следственные органы направили в суд ходатайства об изменении меры пресечения с ареста на запрет определенных действий в отношении всех троих сестер. Эта новая мера пресечения, введенная в УПК недавно.

В соответствии со статьёй, девушкам могут запретить «определённые действия»: например, выходить в определенные периоды времени за пределы жилища, находиться в определенных местах, общаться с определенными лицами, получать и посылать почтовые отправления, использовать различные средства связи.

«Вероятно, у следствия имеются данные и основания полагать, что в отношении девочек совершались преступления, и это, конечно, повод изменить меру пресечения», — сказал адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

Паршин также отметил, что сторона защиты ожидает «признания невиновности или признания факта самообороны».

Ранее экспертиза показала, что младшая девушка в момент убийства отца не отдавала отчёта своим действиям. Двух старших сестёр при этом признали вменяемыми.