10.12.2019, 08:50
Следующая встреча саммита пройдёт в Берлине
ИА «Ореанда-Новости». Следующая встреча саммита пройдёт в Берлине через 4 месяца. Об этом сообщил лидер Франции Эммануэль Макрон.
Президент Франции указал, что впервые за несколько лет «нормандской четвёрке» удалось достигнуть прогресса между двумя странами в ходе переговоров. Для укрепления мирного отношения необходимо будет провести вторую встречу.
Президент Франции указал, что впервые за несколько лет «нормандской четвёрке» удалось достигнуть прогресса между двумя странами в ходе переговоров. Для укрепления мирного отношения необходимо будет провести вторую встречу.
По словам Макрона, некоторые сложные вопросы между Украиной и Россией были решены. 4 месяца даются главам двух государств для вынесения решений и подписания договоров по достигнутым договорённостям. Саммит «нормандской четвёрки» в совокупности продлился примерно 5 часов 30 минут.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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