Президент Франции указал, что впервые за несколько лет «нормандской четвёрке» удалось достигнуть прогресса между двумя странами в ходе переговоров. Для укрепления мирного отношения необходимо будет провести вторую встречу.



По словам Макрона, некоторые сложные вопросы между Украиной и Россией были решены. 4 месяца даются главам двух государств для вынесения решений и подписания договоров по достигнутым договорённостям. Саммит «нормандской четвёрки» в совокупности продлился примерно 5 часов 30 минут.





