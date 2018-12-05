ИА «Ореанда-Новости»Российского объявили персоной нон грата, его подозревают в шпионаже. Россия ответит на «основе принципа взаимности».

Премьер-министр страны Петер Пеллегрини заявил, что один из работников отделения военного атташата посольства России был выслан из страны из-за того, что он «занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО». По словам Пеллегрини, дипломата объявили персоной нон грата 22 ноября, после чего в течение 48 часов он покинул страну.

На это российская сторона отреагировала, заявив о том, что по отношению к Словакии будут приняты ответные меры. В Министерстве иностранных дел России заявили, что "российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности".

«Россия ответит зеркально на действия Словакии, не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия», - сообщил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать», - сообщил РИА Новости член думского комитета по международным делам Антон Морозов.

Напомним, что Словакия до этого времени оставалась одной из немногих европейских стран, кто в марте этого года не стал высылать российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Из-за подозрений в причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Более двадцати стран выслали 140 дипломатов из российских дипломатических миссий. На самом деле, это лишь малая часть тех, кто представляет Россию за рубежом. У России 242 представительства по всему миру - 143 посольства, 87 консульств и 12 других дипломатических миссий.



