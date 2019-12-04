04.12.2019, 07:37
Служащей банка и её сыном в столице были украдены восемь миллионов рублей
ИА «Ореанда-Новости Сотрудниками московской полиции были задержаны лица, которые подозревают в том, что они украли у пенсионера 83 лет 8 миллионов рублей. Об этом было заявлено представителем МВД России Ириной Волк.
Как сообщает Волк, к сотрудникам правоохранительных органов обратился 83-летний москвич, который рассказал о пропаже с его счёта в банке 8 миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемых в краже служащую банка и её сына.
По словам Ирины Волк, сотрудница банка попыталась изменить данные расчетного счёта пенсионера с целью обналичивания денег. Однако злоумышленникам не удалось довести операцию до конца.
В ходе обыска у подозреваемых были найдены 7,5 миллионов рублей. Происхождение этих средств пока устанавливается.
Московскими следователями было возбуждено по статье "Кража" уголовное дело. Женщина и её сын, подозреваемые в краже, сейчас находятся под домашним арестом.
Как сообщает Волк, к сотрудникам правоохранительных органов обратился 83-летний москвич, который рассказал о пропаже с его счёта в банке 8 миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемых в краже служащую банка и её сына.
По словам Ирины Волк, сотрудница банка попыталась изменить данные расчетного счёта пенсионера с целью обналичивания денег. Однако злоумышленникам не удалось довести операцию до конца.
В ходе обыска у подозреваемых были найдены 7,5 миллионов рублей. Происхождение этих средств пока устанавливается.
Московскими следователями было возбуждено по статье "Кража" уголовное дело. Женщина и её сын, подозреваемые в краже, сейчас находятся под домашним арестом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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