Как сообщает Волк, к сотрудникам правоохранительных органов обратился 83-летний москвич, который рассказал о пропаже с его счёта в банке 8 миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемых в краже служащую банка и её сына.По словам Ирины Волк, сотрудница банка попыталась изменить данные расчетного счёта пенсионера с целью обналичивания денег. Однако злоумышленникам не удалось довести операцию до конца.В ходе обыска у подозреваемых были найдены 7,5 миллионов рублей. Происхождение этих средств пока устанавливается.Московскими следователями было возбуждено по статье "Кража" уголовное дело. Женщина и её сын, подозреваемые в краже, сейчас находятся под домашним арестом.