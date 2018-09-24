ИА «Ореанда-Новости». Украинская служба безопасности вызвала 27 сентября на допрос Владимира Жириновского, лидера ЛДПР. Информацию сообщает правительственная газета «Урядовый курьер».



В Киеве ждут Жириновского на допрос в четверг, 27 сентября. Служба безопасности намерена предъявить российскому политику обвинения и допросить его в качестве подозреваемого, а также предоставить доступ к материалам досудебного расследования.



Известно, что 21 сентября Шевченковский районный суд Киева разрешил украинской Генпрокуратуре начать специальное досудебное расследование в отношении Владимира Жириновского. Также досудебное расследование разрешили в отношении ещё двух депутатов Госдумы. Их подозревают в «финансовом терроризме».

Жириновского подозревают в том, что он организовал группу (в ней были члены ЛДПР и другие депутаты Госдумы), которая собирала деньги для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Группа передала Донбассу шесть транспортных средств повышенной проходимости российского производства. По данным следствия, «некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории донецкого аэропорта».





В августе 2017 года Генпрокуратура объявила, что подозревает лидера ЛДПР в финансировании терроризма. Жириновский назвал это обвинение «идиотским», а действия украинских властей «попытками политического преследования».

Жириновский пояснил, что передавал Донбассу гуманитарную помощь и подержанный автомобиль, после чего в 2016 году на Украине в отношении него возбудили дело. Со слов лидера ЛДПР, «с тех пор каждый год они какие-то процессуальные детали меняют и запускают новость по новой».

«Как все это может быть связано с терроризмом? Если они так считают в Генпрокуратуре Украины, то им всем в психиатрическую клинику пора», — пояснял Жириновский.



По данным Генпрокуратуры, Жириновскому и ещё двум депутатам грозит от десяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.