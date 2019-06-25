25.06.2019, 13:39
Слуцкого выдвинули на пост вице-спикера ПАСЕ
ИА «Ореанда-Новости» Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выдвинут на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от российской делегации. Об этом сообщила председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье.
На сегодня намечено голосование по его кандидатуре. В случае избрания Слуцкого, российской делегации необходимо будет выбрать нового заместителя главы делегации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии