ИА «Ореанда-Новости»   Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выдвинут  на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от российской делегации. Об этом сообщила председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

На сегодня намечено голосование по его кандидатуре.  В случае избрания Слуцкого, российской делегации необходимо будет выбрать нового заместителя главы делегации.