ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На днях на Украине пронёсся очередной смерч. Жители зафиксировали его на видео.

Сильный вихрь появился в пятидесяти километрах от Одессы, недалеко от села Маяки Беляевского района. Некоторые очевидцы смогли заснять природное происшествие на видео. Сообщается, что поток ветра поднимал столб пыли на большую высоту и засасывал ветви с поля.

Это уже далеко не первый подобный случай на Украине. За это лето недавний смерч стал десятым по счёту, который смогли зафиксировать очевидцы. На деле их может быть гораздо больше.

Так, в первом месяце лета в посёлке Приморское Одесской области на пляже прошло сразу четыре смертоносных вихря. В том же месяце удалось зафиксировать еще один, в Запорожье. Очевидец снял его на видеорегистратор. В обоих случаях никто не пострадал, жители отделались лишь сломанным деревом. Зато в третий раз в Сумской области сильным ветром унесло крышу с гаража, это произошло в поселке Ямполь. В Киеве также пронеслись три смерча, над Святошинскими озерами.

Синоптик из Украины Наталья Диденко сказала, что то, что люди фиксируют такое значительное количество смерчей, указывает не на плохую экологию или природную катастрофу, а на рост благосостояния жителей Украины. По её словам, смерчи и раньше часто появлялись на Украине именно летом, они являются характерными для этого времени года. А вот с появлением смартфонов и других гаджетов, способных вести видеосъёмку, люди всего лишь стали чаще фиксировать ветреные вихри. «Типичное для Украины, для лета, но почему-то редкое. В последнее время говорят, что это аномальное явление. Это некорректно, потому что это явление фиксируется на метеостанциях», - сообщает синоптик Диденко. Она также дополнила, что чаще всего смерчи возникают вдоль Днепра и во Львовской области.