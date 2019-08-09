Такие сведения предоставили аналитики аудиторско-консалтинговой компании под названием «FinExpertiza».

Эксперты провели исследование, предметом которого стала эффективность применения различных мер по отношению к обеспечению безопасного состояния дорожного движения. Исследование касалось российских регионов. Специалисты взяли временной промежуток с 2014 по 2018 годы.

Результаты показали, что количество смертельных дорожно-транспортных происшествий значительно снизилось. Пять лет назад на российских дорогах погибало около двадцати семи тысяч человек ежегодно. В прошлом году эксперты жертвами аварий на дорогах стали свыше восемнадцати тысяч человек, что на тридцать два процента ниже по сравнению с 2014 годом.

В 2011 году в России был принят ряд мер, призванных стабилизировать и улучшить состояние на дорогах. Так, к 2020 году аварийность на российских дорогах должна быть снижена в несколько раз. К мерам по безопасности дорожного движения можно отнести качественное покрытие дорожного полотна, установка новых дорожных знаков, ужесточение в области правил дорожного движения, твёрдый контроль за исполнением этих правил и другие.

Результат принятия такого рода мер оказался положительным. С 2014 года зафиксировано снижение процента погибших в автомобильных авариях людей. К прошлому году этот показатель снизился на треть. Кроме того, эксперты говорят о том, что сократилось количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий людей.

По словам специалистов, одним из решающих факторов такого результата является и культура вождения, которая на российских дорогах ежегодно растёт.