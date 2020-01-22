. Об этом рассказано в публикации РБК.Несмотря на то, что американскими властями в отношении РФ были введены санкции, ограничительные меры против других государств, таких, как Венесуэла и Иран, способствовали тому, что произошло увеличение экспорта сырой нефти из России.Так,После того, как были введены США ограничительные меры, которые касаются Венесуэлы, поставки нефти из РФ в США выросли в натуральном выражении в три раза.Банком России заявлено о снижении почти на шесть процентов общего экспорта сырой нефти из РФ.