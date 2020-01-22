22.01.2020, 11:17
СМИ: американские санкции способствовали росту экспорта российской нефти
ИА «Ореанда-Новости». Вашингтон косвенным образом помог РФ нарастить нефтяной экспорт. К данному выводу пришли специалисты, работающие в министерстве экономического развития, которые проанализировали картину внешней торговли РФ в прошедшем году. Об этом рассказано в публикации РБК.
Несмотря на то, что американскими властями в отношении РФ были введены санкции, ограничительные меры против других государств, таких, как Венесуэла и Иран, способствовали тому, что произошло увеличение экспорта сырой нефти из России.
Так, из-за того, что компании из Турции переориентировались на сырье из России, после того, как были возобновлены санкции США в отношении Тегерана, в несколько раз вырос экспорт нефти в эту страну.
После того, как были введены США ограничительные меры, которые касаются Венесуэлы, поставки нефти из РФ в США выросли в натуральном выражении в три раза.
Банком России заявлено о снижении почти на шесть процентов общего экспорта сырой нефти из РФ.
Несмотря на то, что американскими властями в отношении РФ были введены санкции, ограничительные меры против других государств, таких, как Венесуэла и Иран, способствовали тому, что произошло увеличение экспорта сырой нефти из России.
Так, из-за того, что компании из Турции переориентировались на сырье из России, после того, как были возобновлены санкции США в отношении Тегерана, в несколько раз вырос экспорт нефти в эту страну.
После того, как были введены США ограничительные меры, которые касаются Венесуэлы, поставки нефти из РФ в США выросли в натуральном выражении в три раза.
Банком России заявлено о снижении почти на шесть процентов общего экспорта сырой нефти из РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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