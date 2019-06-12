ИА «Ореанда-Новости». Полицейские задержали в аэропорту Внуково вратаря российской сборной по футболу Андрея Лунина, пишет Telegram-канал Baza.



Отмечается, что футболит вёл себя вызывающе и устроил скандал. Сотрудники авиакомпании сделали ему предупреждение. Однако Лунев не успокоился.



В итоге его отказались пускать в самолёт, следующий в Санкт-Петербург. Кроме того, работники аэропорта пожаловались на него в полицию. Полицейские отвели его в отделение, где составили протокол.



Напомним, сборная России вчера выиграла 1-0 у сборной Кипра в рамках отборочного матча на Евро 2020 года. Лунёв был весь матч в запасе.