ИА «Ореанда-Новости». Российский предприниматель Константин Николаев оказывал финансовую помощь арестованной в США россиянке Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже. Николаев является генеральным директором и совладельцем группы «Н-Транс». Об этом 20 июля в воскресенье сообщила газета The Washington Post. Сама газета ссылается на свой источник, который располагает данными о показаниях Марии Бутиной в Сенате США.



По данным издания, Бутина рассказала, что в апреле этого года сообщала сенаторам о том, что Николаев поддерживал финансово общероссийскую общественную организацию «Право на оружие» (организация отстаивает право на ношение оружия в России). Напомним, Мария Бутина является членом этой организации, а в США её обвиняют в ведении незарегистрированной деятельности в пользу России и в сговоре с целью осуществлять такую деятельность.

Представитель бизнесмена Николаева подтвердил, что Бутина и бизнесмен общались с 2012 по 2014 год, когда россиянка занималась запуском организации «Право на оружие». Факт оказания им финансовой помощи представитель Николаева не подтвердил – не стал это комментировать.

По данным издания, Бутина в апреле давала показания перед сенатским комитетом по разведке, где сообщала о финансовой поддержке со стороны данного бизнесмена. Об этом ранее также сообщали правозащитники Бутиной.

Однако представитель Николаева уточнил, что у предпринимателя связей с правительством России нет, если только те, которые необходимы для профессиональной деятельности.

В США сторона обвинения считает, что Бутина участвовала в сговоре с целью ведения деятельности (была спецагентом) в США в пользу иностранных государств, в частности в пользу России. Также россиянке инкриминируют то, что она занималась такой деятельностью, не будучи зарегистрированной при минюсте США. Бутиной грозит 15 лет тюремного заключения.

Сама россиянка вину не признаёт, а Министерство иностранных дел в России считает, что все обвинения к Бутиной со стороны американского правительства являются безосновательными и у них есть политический мотив. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.