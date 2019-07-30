По данным канала, королеве принадлежат четыре квартиры в 1-м Обыденском переулке. В Росреестре сказано, что владеет недвижимость «Её Величество королева, правящей в Канаде».Площадь квартир Елизаветы II составляет 184, 187, 148 и 320 квадратных метров. Общая стоимость недвижимости оценивается примерно в 587 миллионов рублей. Отмечается также что Елизавета II никогда не была в этих квартирах, по некоторым данным в них живут работники посольства Канады.